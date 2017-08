3 luglio 2017 09:50 Home Festival di Treviso, tra gli altri grandi nomi della musica internazionale anche The Libertines e Charlatans Il cast dellʼottava edizione dellʼattesissimo evento, di cui Tgcom24 è media partner, si arricchisce sempre di più: lʼappuntamento è per il 30 agosto fino al 3 settembre. Attesi circa centomila spettatori

Altri grandi annunci per l'attesissimo Home Festival, che si terrà a Treviso dal 30 agosto al 3 settembre 2017. Dopo le ultime novità dell'ottava edizione, tra le quali la decisione di regalare l'acqua agli attesi centomila spettatori, l'evento - di cui Tgcom24 è media partner - vedrà le esibizioni di altre star internazionali di primo livello: su tutti, The Libertines - capitanati dall'iconico Pete Doherty - e The Charlatans, tra rock psichedelico ed elettronica sopraffina.

The Libertines infuocheranno il palco dell'evento di Treviso domenica 3 settembre 2017, insieme ai già annunciati Mannarino e Marracash con Gué Pequeno. La band ingslese, simbolo dell'indie rock sin dal 1997, è balzata agli onori della cronaca dal primo album, Up the Bracket (2002), prodotto da Mick Jones dei Clash, a cui segue due anni dopo l'incensato The Libertines. Dopo diversi progetti paralleli del cantante, a settembre 2015 è arrivato il terzo disco, Anthems for Doomed Youth, che verrà proposto live proprio all'Home Festival.

Ad arricchire la giornata di domenica, arriva un altro gruppo anglosassone, i London Grammar, trio trip hop da Nottingham che esordisce nel 2013 con If You Wait, album che ha raggiunto la certificazione platinum in ben tre paesi: Gran Bretagna, Belgio e Australia. Il gruppo guidato dalla voce potente e cupa di Hannah Reid si presenta con il secondo album Truth Is a Beautiful Thing, che subito si colloca al vertice della classifica britannica degli album, vendendo in UK oltre 40.000 copie solo nella prima settimana.

Ma non è tutto: nella stessa giornata c'è una vera e propria sorpresa dal nome The Charlatans. La band inglese è attiva dal 1989 ed è maestra nel rock psichedelico ed elettronica. Noti per essere gli unici a usare l'organo Hammond, il gruppo ha ormai costruito una lunga ed eccellente carriera, tant'è che proprio a maggio 2017 è uscito il tredicesimo album Different Days, con la collaborazione di altri artisti d'eccezione.

Giovedì 31 agosto ci sarà ancora un grande nome della musica internazionale, oltre a Duran Duran e Moderat, a esibirsi: si tratta di Sir Bob Cornelius Rifo, meglio conosciuto come The Bloody Beetroots, il celebre artista mascherato dell’elettronica. Bassanese, di classe 1977, è uno dei musicisti e produttori italiani più noti al mondo. Dopo una pausa durata tre anni dall’ultimo singolo Raw (2014), The Bloody Beetroots annuncia il suo ritorno ufficiale con un nuovo tour (dal nome My Name is Thunder Tour) con tappa all’Home Festival ed un nuovo album in uscita.