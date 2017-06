Home Festival, Max Gazzè inaugura la kermesse con un live gratuito

Sarà Max Gazzè ad inaugurare l'ottava edizione dell' " Home Festival ", di cui Tgcom24 è media partner. Appuntamento è a Treviso il 30 agosto per un live gratutito che vedrà alternarsi sul palco anche Omar Pedrini , l'ex allievo di "Amici" Mike Bird , i Rumatera, Los Massadores, The Bastard Sons of Dioniso e tante altre band.

"Sarà un appuntamento imperdibile per un grande evento come Home Festival che ha già conquistato alcuni tra i più importanti premi della categoria, tra cui quello di Miglior Festival d'Italia" spiega Amedeo Lombardi, founder di Home Festival "Per questo abbiamo attirato artisti di fama mondiale che quest'anno comporranno una line-up senza precedenti: Duran Duran, Liam Gallagher, Justice, Steve Angello, The Giornalisti, J-AX & Fedez, Moderat, Mannarino, Afterhours, Chris Liebing, Planet Funk, solo per citarne alcuni".