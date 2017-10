Nel Duomo di Milano un mese in musica per celebrare la Veneranda Fabbrica

Cinque concerti, dal 5 al 26 ottobre 2017, nella cornice unica del Duomo di Milano , per un esclusivo appuntamento a posti limitati. E' il " Mese della Musica " organizzato per celebrare i 630 anni della Veneranda Fabbrica del Duomo . Dalle voci della Cappella Musicale alle maestosità del Grande Organo, fino alle antiche suggestioni sonore di Guillaume Dufay (per un evento promosso in collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado), la Cattedrale si conferma ancora una volta domus per tutti coloro che desiderano abitarne la bellezza.

Nel 630° anniversario del suo primo regolamento, dato il 16 ottobre del 1387, la Veneranda Fabbrica del Duomo dedica il "Mese della Musica", tradizionale appuntamento del mese di ottobre in Cattedrale, alle sonorità che hanno fatto grande il Monumento. L’iniziativa si tiene con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Milano, di Regione Lombardia e del Comune di Milano.



Un programma dedicato alle maestose sonorità della Cattedrale, dove protagonisti saranno il grande organo (il più grande d’Italia, composto da oltre 15.000 canne) e la cappella musicale del Duomo, con un annessa la splendida Chiesa di San Gottardo in Corte, Cappella del Palazzo Reale, interamente restaurata dalla Veneranda Fabbrica in occasione di Expo. Non solo. A partire dall’11 novembre 2017, ogni secondo sabato del mese, dalle ore 16.30 alle ore 17.15, l’organista titolare del Duomo Emanuele Carlo Vianelli, il vice-organista Alessandro La Ciacera e numerosi organisti ospiti, si misureranno con le tastiere dell’organo nell’ambito di “Vespri d’Organo”.



PROGRAMMA COMPLETO

5 ottobre 2017 ore 19.30

Duomo di Milano

CONCERTO D'ORGANO

Emanuele Carlo Vianelli, Organista titolare del Duomo di Milano

Musiche di Johann Sebastian Bach, Marco Enrico Bossi, César - Auguste Franck, Charles - Marie Widor, Louis Vierne



12 ottobre 2017 ore 19.30

Duomo di Milano

PLENA EST TERRA GLORIA EIUS

Canti della liturgia ambrosiana in onore del nuovo Arcivescovo alla presenza di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mario Delpini

CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO DI MILANO

Don Claudio Burgio, Direttore

Musiche di Franchino Gaffurio,Palestrina, Michelangelo Grancini, Giovanni Antonio Maria Turati, Giuseppe Sarti, Agostino Quaglia, Salvatore Gallotti, Santo Spinelli, Luciano Migliavacca, Maurice Duruflè e di Claudio Burgio.



19 ottobre 2017 ore 19.30

Duomo di Milano

VISIONI E COLORI SONORI DI UNA CATTEDRALE

Alessandro La Ciacera, Secondo Organista del Duomo di Milano

Musiche di Olivier Messiaen, Claude Debussy, Louis Vierne



24 ottobre 2017 ore 19.30

Duomo di Milano

MISSA SE LA FACE AY PALE DI GUILLAUME DUFAY

Ensemble di Musica Medievale della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano



26 ottobre 2017 ore 19.30

Chiesa di San Gottardo in Corte (Via Pecorari, 2 – Milano)

CANTATE DOMINO

Canti monodici e polifonici da Ambrogio al '600

CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO DI MILANO

Don Claudio Burgio, Direttore

Musiche di Canto Ambrosiano, Franchino Gaffurio, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luis de Victoria