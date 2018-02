Mudimbi, il mago che tira fuori dal cappello un rap pieno di ironia

Mudimbi, il cui vero nome è Michel Mudimbi (San Benedetto del Tronto, classe 1986), è un artista la cui attitudine verso la musica si è sviluppata di pari passo con le difficoltà che ha dovuto incontrare nel corso della vita. Una reazione istintiva a una storia personale fatta di umiltà, perseveranza e rivalsa: cresciuto senza padre, con la madre che è una guida fondamentale per Michel, dopo dieci anni di lavoro in officina abbandona tutto per seguire seriamente la sua passione per la musica. "La mia filosofia è quella che sta all'interno del brano 'Il mago' - dice -. Sappiamo tutti che la vita riesce a pedinarci in maniera impeccabile, quindi non vedo perché io con il rap dovrei metterci il carico da 90. Per me fare musica è sempre come dare a chi ascolta la possibilità di aprire una finestra per prendere una boccata d'aria".

E in questo è compreso un uso dell'ironia molto spiccato...

Quello proprio nella vita. Ancora prima che nella musica è il mio modo di fare. Non saprei dire se l'ho imparata da qualcuno o mi sono reso conto che era meglio per me fare così altrimenti mi sarei buttato dal balcone. Sicuramente è connaturata al mio modo di essere anche se questo non significa che non mi renda quando un problema è serio e richiede un'attenzione particolare. Ma non mi piace essere catastrofico, vedere negativo a prescindere. Anche perché comunque le cose vanno avanti quindi meglio affrontare le cose con ironia.



Come è nato il riferimento a Orietta Berti nella canzone?

Non c'è stato uno studio ma è venuto in maniera del tutto casuale. Un po' l'accostamento a "Fin che la barca va" veniva naturale, in più chiudeva bene la rima, quindi... In generale mi piace molto citare. Nomi e cognomi o frasi. A volte la gente nemmeno se ne accorge perché inserite in un determinato contesto magari vengono assimilate senza clamori. Questa è l'unica componente nazionalpopolare che credo di avere.



"Michel" è un album molto personale a partire dalla copertina, che ti ritrae bambino...

Dentro c'è molto di personale anche se non nella maniera in cui magari ci si aspetterebbe. Racconto alcuni spaccati della mia vita e alcune cose che ho visto o sentito da altri. Quello che faccio io, come facevano i vecchi cantastorie, è prendere da tutto ciò che mi circonda.



Questo per quanto riguarda temi. E come sound?

Si trova tutto quello con cui sono venuto in contatto in questi anni e chi mi piaceva racchiudere in questo album.



Con il rap hai avuto un rapporto di amore-odio... Lo hai abbandonato a lungo poi sei tornato.

Il mio è un mondo aperto a varie possibilità. Più passa il tempo e più mi rendo conto di aver voglia di mettermi in gioco. Con il rap c'è stato un bel periodo di titubanza, ora che questo amore è consolidato mi tengo comunque aperte mille porte. Anche perché tendo ad annoiarmi con molta facilità e quindi sperimentare e cambiare è vitale per non addormentarmi...