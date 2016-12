MTV Video Music Awards 2016, Beyoncé regina indiscussa

Ad essere svelate via social, con un'opera di street art mostrata durante un live sul profilo Facebook di Mtv ,sono state in realtà le nomination per il riconoscimento più importante, ovvero quello per il "Video of the Year". Gli artisti che si contenderanno il “Moonman” (il premio è un astronauta che regge in mano la bandiera di MTV), la speciale stautetta di Mtv, in questa categoria sono: Adele con "Hello", Beyoncé con "Formation”, Drake con la superhit "Hotline Bling", l’immancabile Justin Bieber con "Sorry" e Kanye West con l’ultimo discusso singolo "Famous".



Dopo un’annata trascorsa tra nomination e premi, Taylor Swift invece è stata letteralmente ignorata e non ha conquistato nessunaa candidatura. Ne ha guadagnate tre invece il suo ex compagno Calvin Harris, per le collaborazioni con Disciples e Rihanna.



Ecco tutte le nomination



Video dell’Anno

Adele – Hello

Beyoncé- Formation

Drake – Hotline Bling

Justin Bieber – Sorry

Kanye West –



Famous Miglior Video di un artista maschile

Drake – Hotline Bling

Bryson Tiller – Don’t

Calvin Harris feat. Rihanna – This Is What You Came For

Kanye West – Famous The Weeknd – Can’t Feel My Face



Miglior Video di un’artista femminile

dele – Hello

Beyoncé – Hold Up Sia – Cheap Thrills

Ariana Grande – Into You

Rihanna feat. Drake – Work Miglior



Video Hip-Hop

Drake – Hotline Bling Desiigner – Panda

Bryson Tiller – Don’t

Chance the Rapper – Angels

2 Chainz – Watch Out



Miglior Video Pop

Adele, Hello

Beyoncé, Formation

Justin Bieber, Sorry

Alessia Cara, Wild Things

Ariana Grande, Into You



Miglior Video Rock

All Time Low, Missing You

Coldplay, Adventure of a Lifetime

all Out Boy feat. Demi Lovato, Irresistible

twenty one pilots, Heathens

Panic! At The Disco, Victorious



Miglior collaborazione

Beyoncé feat. Kendrick Lamar, Freedom

Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign, Work From Home

Ariana Grande feat. Lil Wayne, Let Me Love You

Calvin Harris feat. Rihanna, This Is What You Came For

Rihanna feat. Drake, Work



Artista Rivelazione

Bryson Tiller

essiigner

Zara Larsson

Lukas Graham

DNCE



Miglior Video EDM

Calvin Harris & Disciples, How Deep Is Your Love

99 Souls feat. Destiny’s Child & Brandy, The Girl Is Mine

ike Posner, I Took a Pill in Ibiza

Afrojack, SummerThing!

The Chainsmokers feat. Daya, Don’t Let Me Down



Miglior lungometraggio

Florence + The Machine, The Odyssey

Beyoncé, Lemonade

ustin Bieber, PURPOSE: The Movement

Chris Brown, Royalty

Troye Sivan, Blue Neighbourhood Trilogy



CATEGORIE PROFESSIONALI



Miglior Direzione Artistica

Beyoncé, Hold Up

Fergie, M.I.L.F. $

Drake, Hotline Bling

David Bowie, Blackstar

Adele, Hello



Miglior Coreografia

Beyoncé,

Formation Missy Elliott feat.

Pharrell, WTF (Where They From)

Beyoncé, Sorry

FKA twigs,

M3LL155X Florence + The Machine, Delilah



Miglior Fotografia

Beyoncé, Formation

Adele, Hello

David Bowie,

Lazarus Alesso, I Wanna Know

Ariana Grande, Into You



Miglior regia

Beyoncé, Formation

Coldplay, Up&Up

Adele, Hello

David Bowie, Lazarus

Tame Impala, The Less I Know The Better



Miglior Video Editing

Beyoncé, Formation

Adele, Hello Fergie,

M.I.L.F. $ David Bowie, Lazarus

Ariana Grande, Into You



Migliori Effetti Visivi

Coldplay, Up&Up

FKA twigs, M3LL155X

Adele, Send My Love (To Your New Lover)

The Weeknd, Can’t Feel My Face

Zayn, PILLOWTALK