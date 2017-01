Mtv Ema 2015, Taylor Swift regina di nomination: correrà in 9 categorie

Cresce l'attesa per gli Mtv European Music Awards , che quest'anno si terranno in Italia, al Mediolanum Forum di Assago il 25 ottobre. Sono state rese note le nomination: Taylor Swift è candidata in nove categorie. Per il Best Italian Act se la giocano Fedez , J-Ax , Marco Mengoni , Tiziano Ferro e i The Kolors . Intanto rigustiamoci alcuni dei momenti più belli delle edizioni passate: ecco le "coppie inedite" che sono state protagoniste.

La Swift guida la classifica delle artiste più nominate con ben 9 nomination, la sua hit di successo mondiale "Bad Blood" se la gioca per Best Song, Best Video e anche nella nuova categoria Best Collaboration per la collaborazione con Kendrick Lamar.



L'uomo del momento è Justin Bieber, in lizza agli Mtv Ema per il sesto anno di fila, spinto dal successo del suo nuovo singolo ai vertici delle classifiche globali "What Do You Mean?" Gli Mtv Ema 2015 vedono nominate anche la conduttrice degli Mtv Ema 2014, Nicki Minaj, e la conduttrice degli Mtv Vma 2015, Miley Cyrus, nella categoria Best Female. Le boy band più amate del momento, One Direction e 5 Seconds of Summer, si contendono invece il premio per Best Pop e Biggest Fans.