Fedez, dal Leoncavallo al Forum di Assago: "Così me la prendo con politici e tv"

11:56 - Dai primi passi al Leoncavallo a due sold-out al Forum di Assago con 26mila spettatori. Ne ha fatta di strada Fedez, che soddisfattissimo del suo percorso, a Tgcom24 presenta il "Pop-Hoolista Tour" in cui parla di populismo, incoerenza e meritocrazia. Il rapper attacca la politica, la Chiesa e la tv con messaggi al vetriolo contro Matteo Salvini e Barbara d'Urso: "E' vero, anch'io ho fatto tv, ma non erano cose lontane dal mio mondo", spiega a Tgcom24.

Come definiresti questi concerti-show?

Lenti, quasi statici. Ricchi di video che approfondiscono quello che ho voluto trattare nel disco. Si parte con un candidato fittizio che lancia false promesse ai cittadini. E' una scelta molto ironica, ho cercato di farmi comprendere da tutti. Metto da subito in video tutte le persone che mi hanno mandato a quel paese. Da Matteo Salvini a Maurizio Gasparri fino al critico dell'espresso Riccardo Bocca.



C'è anche un parallelismo tra chi affronta i temi sociali oggi è chi li affrontava in passato, come nasce?

Ho pensato che persino De André veniva accusato di qualunquismo. Voglio fare capire ai giovani che i cantautori non sono così lontani da noi, anzi sono molto più vicini di quello che si pensa.



A proposito, ci racconti di questo contributo video di Francesco De Gregori?

Ha accettato il mio invito e sinceramente pensavo che mi dicessi di no. Con Francesco ci sentiamo molto spesso e per me è stata una grande scoperta. Lo immaginavo come un orso, un eremita della musica, in realtà è tutt'altro. Dopo X-Factor ho cominciato a sentirlo di notte e ho scoperto un tipo di musica e anche di scrittura a cui non mi ero mai approcciato. Mi ha aperto un mondo.



Te la prendi anche con la Chiesa...

Durante il brano 'Cardinal chic' sul palco scende un Rolex gigante con un crocifisso dove la braccia di Gesù sono le lancette. E dico 'so che sarò tacciato di Blasfemia per aver messo Gesù Cristo dentro un Rolex, ma trovo più blasfemo che chi debba rappresentare Gesù Cristo porti il Rolex'.



In "Non c'e' due senza trash" attacchi la tv, come?

Ce l'ho con il palinsesto della televisione italiana, tiro in ballo personaggi come Barbara d'Urso rappresentata come una Madonna, Belen, Cristiano Malgioglio. Quei vari personaggi che spaziano dalla cronaca allo showbiz, in cui non sono esclusi Michele Misseri, Bruno Vespa, Emilio Fede...



Ma anche tu hai fatto X Factor, tanto che molti tuoi colleghi criticano questa scelta, sei incoerente anche tu?

Quelli che mi criticano sono gli stessi che magari hanno fatto spot pubblicitari... Se l'artista è incoerente, il rapper lo è dieci volte di più. Nella mia incoerenza non sono andato a fare delle cose lontane dal mio mondo, ho partecipato a un programma che parla di musica, dove la mia funzione era molto coerente. Ed è stato anche molto stimolante per me.



Quindi non sei pentito?

Era giusto andare in un contesto diverso da me, mi ci ha portato la passione. Pensa che all'inizio volevo fare musica solo su Internet. Ed ero convinto di questo. Quando ho visto che avevo una risonanza solo stando sul Web ci ho creduto. Ma è un sogno che svanisce da subito perché capisci che i mezzi di informazione tradizionale servono, sono fondamentali. La tv mi ha cambiato tantissimo, in meglio.



