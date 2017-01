9 settembre 2015 The Kolors, il fenomeno in copertina: Stash "glitterato" su Rolling Stone La rivista celebra il successo della band, vincitrice di "Amici 14", dedicandole la cover del numero in edicola il 10 settembre Tweet google 0 Invia ad un amico

09:42 - Dopo aver conquistato milioni di fan, i The Kolors conquistano anche la copertina di "Rolling Stone", che celebra il successo della band vincitrice di "Amici 14", dedicando al frontman del gruppo, Stash Fiordispino, in versione glitterata, la cover del numero in edicola il 10 settembre. "Ci dicevano che non saremmo andati da nessuna parte", racconta il trio, autore della super hit "Everytime" e triplo platino con l'album "Out".

Nell'intervista rilasciata al magazine, i The Kolors, alias Stash Fiordispino (voce e chitarra), suo cugino Alex Fiordispino (batteria) e Daniele Mona (sintetizzatore), ripercorrono la loro carriera, dalla decisione di lasciare il paese d'origine, Cardito, in provincia di Napoli, per sbarcare a Milano, ai fasti di "Amici": "Quello che è successo là dentro io la considero gavetta vera. In sei mesi abbiamo fatto quello che avremmo fatto fuori in quattro anni", spiega Stash, sottolineando quanto sia stata importante Maria De Filippi.



"Maria ci ha detto la cosa più rock’n’roll della vita - ricorda il frontman della band - Al primo provino abbiamo portato un repertorio un po’ paraculo. Avevamo preparato "In ginocchio da te" di Gianni Morandi, una canzone dei Coldplay e poi il nostro inedito, "Everytime". Finita l’esibizione, Maria si alza e ci dice: Si vede che in questo pezzo siete voi. Nel caso doveste entrare, non voglio copie, voglio che facciate solo quello che siete".



E i The Kolors hanno preso alla lettera il consiglio della regina della tv, non tradendo il marchio di fabbrica della loro musica, fatta di un mix di generi e frutto delle influenze di band storiche come i Pink Floyd, gli Smiths, i Cure. Un sound che è figlio di una vasta cultura musicale, oggi delizia, ma prima croce della band: "Se un anno fa mi avessi chiesto dove mi sarei visto oggi, forse avrei detto a Londra, a provare a sfondare. Abbiamo bussato a tutte le porte e niente", dice Stash, ricordando i tempi in cui i The Kolors si esibivano nei locali di Milano e tentavano di farsi notare dai discografici. Poi è arrivato "Amici" e l'Italia ha scoperto un fenomeno musicale.