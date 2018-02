Morta Emma Chambers, era stata la sorella di Hugh Grant in Notting HIll

Tutti la ricoderanno come Honey, la divertente sorella di Hugh Grant in Notting Hill. Emma Chambers, attrice inglese di 53 anni, è morta. Deceduta probabilmente per cause naturali. Volto noto della tv britannica e aveva recitato nella serie The Vicar of Dibley.

Nei panni di Alice Tinker, della serie The Vicar of Dibley, aveva vinto i British Comedy Award come miglior attrice. Sposata con il collega Ian Dunn, Emma Chambers nel 1999 aveva recitato con Hugh Grant in Notting Hill, celebre film di Roger Michell. Per i media inglesi sarebbe morta per cause naturali. Il suo agente conferma "Ha regalato gioia e risate a tante persone"."Meravigliosa e talentuosa. Divertente e unica", la ricorda l'attore James Dreyfus, anche lui nel cast di Notting Hill. "Dolce e divertente" è invece il commento di Emma Freud, moglie di Richard Curtis e inventore di The Vicar of Diblet. Parole di cordoglio, infine, sono state espresse anche dallo stesso Hugh Grant che su Twitter ha scritto: "Era divertente e una brillante attrice, è una notizia molto triste".