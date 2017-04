Mel B, ordine restrittivo per l'ex marito accusato di violenze

Nelle Spice Girls Mel B era soprannominata Scary, per via dell'atteggiamento esuberante, ma ora è lei a vivere nella paura dell' ex marito Stephen Belafonte . Dopo il divorzio la popstar ha infatti ottenuto un ordine restrittivo nei confronti dell'uomo, accusato tra le altre cose di averla picchiata, di averla costretta ad avere rapporti a tre, di averla ricattata con alcuni sex-tape e di avere messo incinta la baby-sitter.

L'ex marito l'avrebbe inoltre costretta ad avere rapporti a tre con altre donne, sotto la minaccia di rendere pubblici alcuni suoi sex-tape. Mel B ha inoltre aggiunto di aver tentato di lasciarlo molte volte ma "minacciava di distruggere la mia vita in ogni modo possibile, di distruggermi la carriera e di portarmi via i figli".



Ora Mel B teme per la sua stessa vita perché, a detta della Brown e dell'ex cognato, Belafonte detiene illegalmente in casa una pistola. All'uomo è proibito il possesso di armi da fuoco, in quanto condannato per violenze domestiche su un'altra donna, e gli agenti che hanno perquisito l'abitazione nei giorni scorsi non hanno trovato traccia dell'arma.