Margot Robbie, da pattinatrice a femme fatale nel noir "Terminal"

Mentre nelle sale italiane è arrivato "Tonya" , Margot Robbie si prepara già a una nuova avventura cinematografica. Sul suo profilo Twitter ha condiviso il trailer di "Terminal" , film noir di Vaughn Stein che tra atmosfere fumose e sensuali la vedono impegnata nel ruolo di una femme fatale . La pellicola uscirà nelle sale statunitensi l'11 maggio, mentre per quelle italiane ancora non è stata annunciata distribuzione..

"Terminal" è ambientato nel cuore oscuro di una città sconfinata e anonima. La trama si incentra sulla storia di due sicari che accettano una missione sinistra e misteriosa, accorgendosi troppo tardi di aver fatto un errore madornale nell’accettare il caso. Sulla loro strada incontreranno molti personaggi curiosi, tra cui quello di una cameriera dalla doppia vita letale.



Dopo essersi fatta conoscere grazie al ruolo in "The Wolf Of Wall Street" di Martin Scorsese al fianco di Leonardo DiCaprio, Margot Robbie si è distinta per il ruolo di Harley Quinn, folle amante del criminale Joker, nel blockbuster "Suicide Squad" di David Ayer, arrivando alla prima nomination all'Oscar, con il ruolo della pattinatrice Tonya Harding in "Tonya".