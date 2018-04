"Tonya", Margot Robbie protagonista di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale

Conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale, ma anche tragica e fuori dagli schemi in un ambiente, quello del pattinaggio artistico su ghiaccio, particolarmente aristocratico e classista. Un'Infanzia povera, una madre violenta e successivamente anche un marito brutale. Tonya coltiva tuttavia il suo incredibile talento sin da piccola. Atleta piena di grinta e coraggio la Harding fu la prima a completare il difficilissimo triplo axel, un salto di tre giri e mezzo. Nel film, come spiega il regista Craig Gillespie, che ha voluto inserirlo sin dalle prime scene, non è stato possibile trovare nessuno che lo eseguisse, trattandosi di una figura estremamente difficile e che dopo la Harding solo sei donne sono state in grado di fare. Gillespie ha dovuto così ricorrere agli effetti speciali.



Basandosi su interviste vere fatte a Tonya Harding e al marito Jeff Gillooly, la pellicola ripercorre la tragica fine della carriera di Tonya in seguito alla gogna pubblica a cui fu sottoposta. Il mistero su chi ci fosse dietro all'aggressione ai danni di Nancy Kerrigan, a cui venne sferrata da un ignoto una martellata al ginocchio destro, che la costrinse al ritiro dalle scene, dura ancora oggi. Tonya fu accusata insieme al marito sin da subito e radiata dal pattinaggio professionista. Non poté mai più gareggiare. "I media l’hanno sempre dipinta come la “cattiva” ma la sua vita è stata molto più complicata e tragica di quanto non sembri", ha raccontato il regista: "Senza nulla togliere a Nancy Kerrigan (quello che le è successo è terribile), mi sembrava che la storia di Tonya fosse diversa da com’era stata raccontata. Volevo umanizzare Tonya provando a mettermi nei suoi panni".