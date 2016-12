Rocky compie 40 anni: buon compleanno al film cult con Sylvester Stallone

C'è stato un momento in cui il cinema si è infilato i guantoni da boxe. E lo ha fatto per via di un film che, esattamente quarant'anni fa, il 21 novembre 1976 , uscì nelle sale e cambiò per sempre la storia della Settima Arte: Rocky . Fu girato in soli 28 giorni con un budget di poco più di un milione di dollari, ma divenne un successo planetario e Sylvester Stallone , sceneggiatore e attore protagonista, divenne un divo mondiale nel giro di una notte.

In totale Rocky ha incassato 225 milioni di dollari e ha dato vita a cinque sequel: Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa e uno spin-off, Creed - Nato per combattere, realizzato nel 2015. Il primo storico capitolo della saga ha vinto, inoltre, tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e miglior regia. Grazie a Rocky, Stallone divenne il terzo nella storia del cinema, dopo Charlie Chaplin e Orson Welles, a ricevere la nomination all'Oscar sia come sceneggiatore sia come attore per lo stesso film.



Nel 1998 l'American Film Institute ha inserito le pellicola diretta da John G. Avildsen nella classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Nel 2006 è stato inoltre scelto per la preservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso.