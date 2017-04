“Ciao amore, vado a combattere”: storia di Chantal, modella sul ring... della vita

L’incredibile storia vera di Chantal Ughi, attrice, modella e cantante, che in seguito a un momento di forte crisi personale ha trovato nel Muay Thai, la boxe tailandese, un’arma per affrontare i demoni del proprio passato, rivive nell'opera prima di Simone Manetti. Presentato in anteprima italiana a Biografilm Festival – International Celebration of Lives, in occasione del quale ha ricevuto il Best Film Yoga Award | Biografilm Italia e la Menzione Speciale per la migliore Opera Prima, "Ciao amore, vado a combattere" ha ottenuto anche la nomination nella sezione Cinema del Reale ai Nastri d’Argento 2017 e numerosi altri riconoscimenti in svariati festival cinematografici italiani e internazionali.



Chantal Ughi, classe 1981, è stata cinque volte campionessa mondiale di Muay Thai, ma prima di scoprire e di abbracciare con tutta se stessa questa disciplina orientale e originariamente preclusa alle donne, ha fatto la modella, la cantante e l'attrice. Una vita contrassegnata dal dolore, da un padre manesco e dal desiderio di riscatto. Poi la svolta. Un corso di Thai boxe a New York, dove si era trasferita nel 2001 per seguire un corso di recitazione, una straziante storia d'amore finita male e la decisione di andare in Thailandia per provare a rimettere a posto la sua vita. E lì Chantal è restata 5 anni sottoponendosi alle ferree regole della Muay Thai e accettando di condurre una vita dedicata solo all'allenamento, alla meditazione, alla preghiera. Per prepararsi ai combattimenti e alle vittorie.



Un'esperienza determinante che le ha cambiato la vita. Tornata a Milano dopo un infortunio ha incontrato Manetti, gli ha sottoposto il materiale collezionato durante gli anni in Thailandia, video, foto e diari. Ed è scattata la scintilla. Il regista l'ha seguita e ha cominciato a filmarla sul ring, durante gli allenamenti, nella vita quotidiana. Un docu-film più che un vero e proprio film, una storia vera... il ritratto di Chantal, della sua forza di campionessa di Thai boxe e della sua fragilità di donna.