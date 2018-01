Margot Robbie, tatuaggio in tv al fan durante l'intervista

Margot Robbie è una stella in ascesa ad Hollywood, ma potrebbe avere anche una seconda carriera come tatuatrice. Ospite del talk show inglese di Graham Norton, l'attrice ha infatti impugnato la pistola per tatuaggi e ha inciso sotto il piede di un suo fan una faccina sorridente. "Probabilmente sono più nervosa di te. Le mie mani stanno tremando, anche se forse non vorresti saperlo" ha scherzato la Robbie con in mano il piede del ragazzo.