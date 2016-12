Marco Mengoni mette le sue "Parole in circolo": nuovo album il 13 gennaio

15:10 - si intitola "Parole in circolo" il nuovo album di Marco Mengoni che sarà nei negozi dal 13 gennaio e in preorder nei digital store dall'8 dicembre. Si tratta del primo capitolo di un progetto progetto diviso in due parti nelle quali saranno raccolte, secondo le sue parole, "le playlist ancora in fase di scrittura e di lavorazione".

Un vero work in progress, un concetto assolutamente contemporaneo del concetto di album. "Quello che sarà è una prima playlist - ha detto lui -, un sorta di volume uno: un primo tempo che raccolga i suoni della vita vissuta sino a qui, nei nuovi brani. Ma si continua a vivere e quindi a scrivere e a condividere. Per questo ho chiesto alla mia casa discografica di andare avanti e non chiudere la fase di "studio" perché la tracklist di questo progetto fosse in divenire, in continua evoluzione.”



L'album è stato anticipato dal singolo "Guerriero", uscito il 21 novembre e che da allora occupa stabilmente il primo posto delle classifiche iTunes e Amazon dei singoli più venduti. I suoi sono numeri da record: quasi 3 milioni di visualizzazioni del video su VEVO e YouTube, al vertice della Top Tracks Italy, Top Viral 50 e Top 200 di Spotify, 1.4 milioni di visualizzazioni su Twitter dove è rimasto tendenza in Italia per più di 48 ore e 450.000 interazioni su Facebook.