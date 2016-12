Marco Mengoni, "Guerriero" tra i sentimenti

Pochi semplici accordi di pianoforte, la voce bassa per poi aprirsi con archi in un vorticoso arrangiamento che suggella versi importanti come: "Quando cadrò tu non disperare, per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano".



"Questa è una canzone a cui tengo molto - ha raccontato Mengoni in un incontro con gli studenti all'Università Statale di Milano - perché racconta quello che ho sempre sognato da piccolo, ossia qualcuno vicino a me che mi facesse vedere al meglio questa strada da scegliere. Racconto quello che cercavo da bambino e quello che volevo raccontare al mondo. 'Guerriero' è anche la canzone che ho lavorato di più in studio: ci sono state 152 tracce possibili per questo pezzo".



Poi il cantautore ha spiegato cosa accadrà da qui nelle prossime settimane: "Abbiamo a disposizione non un disco ma una playlist aperta. Come se si aprisse un piccolo mondo in modo da mettere dentro qualsiasi cosa, che sia tutto in continuo, costante cambiamento e che tutto sia modificabile. E' un work in progress e lo è talmente tanto che non ho ancora il disco (scoppia a ridere, ndr). Non credo molto nei segni ma mi hanno detto che il Capricorno è molto pignolo e un po' perfezionista. Sono sempre in studio dalla mattina alla sera e cambio qualsiasi cosa a livello di arrangiamento. E' un disco che lavoriamo giorno per giorno".



Un progetto che però vede al lavoro tutto il team: "Ho sempre cercato la forza nelle persone che mi hanno supportato in questi cinque anni e abbiamo sempre parlato di condivisione".



Il video è stato girato in Trentino, il soggetto è di Marco Mengoni che per la prima volta firma la regia insieme a Cosimo Alemà ed è interpretato da Matteo Valentini.