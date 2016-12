Marco Mengoni, un nuovo tour e una app per aprire il suo mondo ai fan

13:05 - Marco Mengoni non si ferma mai. Dopo due anni ricchissimi di successi tra l'Italia e la Spagna, con un triplo disco di platino per "Pronto a correre", il cantautore si ripresenta con due grandi novità: una app che aprirà il suo mondo ai fan permettendo una comunicazione sempre più stretta e costante, e un nuovo tour nei palazzetti per il 2015. Con l'app si potranno acquistare i biglietti dalle 15 del 23 settembre, con 48 ore di prevendita esclusiva.

Quella della prevendita esclusiva (per tutti gli altri i biglietti saranno in vendita dalle 15 del 25 settembre), è solo una delle molte sorprese destinate all'esercito di fan che sostiene Mengoni. Per il lancio dell’App Marco ha creato una sorta di "caccia al tesoro" seminando indizi tra tutte le sue pagine social, trasformando questo evento in un vero e proprio fenomeno virale.



Gli utenti potranno accedere alla sezione UPDATES con tutte le breaking news, la sezione COMMUNITY, dove le varie board verranno indicizzate con hashtag, in un vero e proprio hub, che amministra il meglio di tutti i social sugli argomenti più rilevanti, e la sezione TOUR dove sarà possibile preacquistare i posti migliori per gli appuntamenti live 2015. Successivamente, in concomitanza con l’annuncio di ulteriori novità, la app si arricchirà della sezione LIFE e della sezione EXCLUSIVE. Il download dell'app è gratuito.



Queste le date di #MENGONILIVE2015:



Milano 7 maggio - Mediolanum Forum

Torino 10 maggio - Palaalpitour (ex Palaolimpico)

Firenze 12 maggio - Mandela Forum

Roma 14 maggio - Palalottomatica

Napoli 16 maggio - Palapartenope

Bari 19 maggio - Palaflorio

Bologna 21 maggio - Paladozza

Conegliano 23 maggio - Zoppas Arena