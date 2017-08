Marco Carta, cambio di look: i capelli diventano biondo platino

Tre mesi fa, Marco Carta ha pubblicato il suo sesto album di inediti, "Tieniti forte". Come spiegato in un'intervista a Tgcom24, il nuovo disco rappresenta "un messaggio positivo e di incoraggiamento verso le persone che non hanno il meglio in questo momento. Il meglio può solo arrivare. La serenità, se uno sta bene in una casa di 60 metri con il suo cane, è già una vittoria. Per me il meglio è iniziare e non fermarmi più, mai più".



"Il mio vero amore? La musica. Per delle infatuazioni ho sacrificato talvolta il lavoro, forse ho anche perso un po' tempo. Ma il 2017 sarà all'insegna del lavoro, lo prometto" - aggiunge il cantante, che ora si ritiene più maturo rispetto al passato. "Non ho più bisogno delle montagne russe, volevo il successo a tutti i costi, volevo diventare un cantante e arrivare. Ora ho fatto un passo indietro, ora guardo le piccole cose, quelle importanti, la mia famiglia, vedo mia nonna invecchiata e mi spaventa, mi fa male, mi verrebbe da chiuderla in una teca di vetro per non farla invecchiare mai".