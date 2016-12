Lorenzo negli stadi: per i fan pronti due posti letto... davanti al palco

Sale l'attesa per il tour di Jovanotti, "Lorenzo negli stadi 2015". Si aprono le danze il 20 giugno dallo stadio del Conero di Ancona con la data zero ma gli occhi sono puntati sull'evento nell'evento, con le tre date consecutive a San Siro dal 25 al 27 giugno. Per il concerto del 25 due fan avranno la possibilità di dormire sul prato dello stadio in una speciale stanza realizzata proprio di fronte al palco. Concorso aperto fino al 18 giugno.

La specialità iniziativa realizzata con Airbnb è stata lanciata dallo stesso Jova nei giorni scorsi con un tweet. La camera, oltre ad avere una posizione privilegiata, sarà molto speciale: ricca di particolari che riflettono la storia straordinaria della popstar. I due ospiti avranno accesso allo stadio prima dell'apertura dei cancelli per godersi un esclusivo sguardo dietro le quinte, con gli ultimi allestimenti del concerto, per poi catapultarsi tra il pubblico per lo spettacolo. Unica avvertenza: meglio portarsi un paio di occhiali da sole perché la luce non mancherà...



Per partecipare al concorso bisogna visitare la pagina di Lorenzo a San Siro su Airbnb fino al 18 giugno e candidarsi raccontando perché si vuole passare la notte a San Siro. Per inviare il messaggio, basterà cliccare su "Partecipa". Chiunque volesse condividere questa esperienza sui social network, può farlo utilizzando gli hashtag #notteasansiro e #lorenzoneglistadi2015.