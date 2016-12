Marco Tamburini, morto in un incidente il noto trombettista

Il musicista Marco Tamburini è morto venerdì sera a Bologna per le conseguenze di un incidente in moto avvenuto nel tardo pomeriggio. Il trombettista, che avrebbe compiuto 56 anni proprio oggi, era in sella a una Honda di grossa cilindrata che, per cause da accertare, si è scontrata con due scooter. Apprezzato jazzista aveva collaborato con numerosi artisti pop, da Michael Jackson a Laura Pausini e Jovanotti.

Tamburini era nato a Cesena ma abitava a Castel Maggiore, nel Bolognese ed era docente di tromba jazz al conservatorio di Rovigo. Ha inciso nove album come leader e oltre cento a cui ha collaborato, guidando la sezione fiati al Pavarotti International, quando collaborò con George Michael nel 2000 e Grace Jones due anni dopo, mentre con il tenore nel 2003 registrò "Io ti adoro", la canzone del cd omonimo.



Negli ultimi anni aveva instaurato un legame particolare con Jovanotti, per il quale era direttore musicale della band nei concerti. E proprio in questi giorni con Lorenzo stava preparando gli spettacolo del prossimo tour estivo.



Diplomato al conservatorio di Bologna, si era presto affermato nel campo del jazz. Moltissimi gli artisti di spicco con i quali ha lavorato nel corso degli anni: Enrico Rava, Stefano Bollani, Giorgio Gaslini, Paolo Fresu, Danilo Rea e Steve Coleman, solo per citarne alcuni. L'incidente è avvenuto nella popolare via Zanardi del capoluogo emiliano. Tamborini si è scontrato con altri due ciclomotori. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e a nulla è servita la corsa in ospedale.



Molti i messaggi di cordoglio, dolore, incredulità affidati ai social da parte di chi lo conosceva. Tra questi anche Cesare Cremonini. Proprio in questi giorni è uscito il suo album live nel quale suona anche Tamburini.