Jovanotti mostra il palco del suo "Lorenzo negli stadi 2015"

Già dall'ultima data del tour, che ha trionfato nell'estate 2013, il desiderio era quello di costruire qualcosa di ancora più incredibile per la prossima volta, ed eccola la prossima volta. Dopo il backup ecco l'upgrade.



"Avevo in mente i grandi palchi dei concerti che mi hanno fatto impazzire - racconta - i giganteschi spazi degli U2, o gli spettacoli come quelli di Springsteen, e quella cosa che riesce a trasformare uno stadio in uno spazio intimo dove è possibile il contatto. Penso agli Stones dell'81 di Let's spend the night together... ho lavorato sull'idea di un palco a colori, di uno spazio che sia il contrario del minimalismo. In un momento come questo il mio desiderio è quello di evocare la fantasia. Musica, regia, costumi, luci, effetti e visual ad altissima tecnologia".



Lorenzo per il 2015 ha immaginato una non-scenografia, uno spazio, a partire dallo schermo di 800 mq, che non sarà rettangolare ma sarà un vero fulmine scagliato fino in mezzo al pubblico per un reale abbraccio fisico. Non c'è mai stata in Italia una produzione simile prima d'ora per dimensioni e innovazione.