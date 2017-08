Linkin Park, in Usa tornano in classifica 23 canzoni: superato il record di Bowie

Miglior successo ha avuto "Numb" (dall'album "Meteora" del 2003), mentre al terzo posto è giunta "In the End" (da "Hybrid Theory", 2000). Sono entrate in top 10 anche "Heavy" e "One More Light" (tratte dall'ultimo album del 2017), "What I've Done" (da "Minutes to Midnight", 2007), "Crawling" (da "Hybrid Theory" e di cui i Coldplay - in onore a Bennington - hanno eseguito una magnifica versione al pianoforte al concerto in New Jersey, negli Stati Uniti), e "Somewhere I Belong" (da "Meteora").