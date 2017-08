I Coldplay omaggiano Chester Bennington durante il loro concerto nel New Jersey

Per i Coldplay il mese di agosto si è aperto con la prima tappa nordamericana del loro Tour, tenutasi nel MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Oltre a intrattenere il pubblico con i loro successi più celebri di ieri e di oggi, la band britannica ha voluto rendere omaggio a Chester Bennington, il cantante dei Linkin Park improvvisamente scomparso lo scorso 20 luglio.



Seduto al pianoforte, Chris Martin ha proposto una cover di "Crawling", uno dei brani contenuti nell'album d'esordio "Hybrid Theory" con il quale Chester e la sua band presentarono al grande pubblico nel 2000. Il ricordo dei Coldplay ha creato un'atmosfera quasi irreale nello stadio, dove per un attimo nostalgia e commozione hanno fatto da padroni.