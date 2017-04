Ligabue, l'intervento alle corde vocali è perfettamente riuscito

"Si trova sempre una ragione per brindare", dice una canzone del nuovo album di Luciano Ligabue, da qualche giorno ricoverato a Lione per un intervento. E oggi, così annuncia in un video messaggio su Facebook il manager dell'artista, Claudio Maioli, ce ne è una in più: l'intervento alle corde vocali del rocker di Correggio infatti è perfettamente riuscito.