Lady Gaga torna alle origini, foto con i parenti siciliani

Lady Gaga non ha mai nascosto le origini italiane. In occasione dell'unica data del suo "Joanne World Tour" al Forum di Assago ha incontrato una rappresentanza di parenti venuti da Naso, paese in provincia di Messina. Proprio dal palco la star ha raccontato l'incontro emozionante. E intanto lo scatto con la famiglia Germanotta e l'illustre parente sta facendo il giro del web...

La popstar dal palco del Forum ha detto: "Oggi è un giorno speciale per me perché la mia famiglia si è riunita per la prima volta. Sono venuti fin dalla Sicilia per conoscermi e questo mi ha emozionato molto e mi ha fatto pensare a mio nonno, quando è andato via dall'Italia per venire in America, lasciandosi dietro tutto, compreso un paese così meraviglioso".



Come spesso ha raccontato la stessa cantante, il suo trisavolo si chiamava Antonino Germanotta, faceva il calzolaio e ha lasciato Naso nel 1908 per approdare negli Stati Uniti.