Katy Perry, beve e si tuffa dal bancone

12:57 - Serata selvaggia per Katy Perry, che in un pub di New Orleans ha dato spettacolo scolandosi tutto d'un fiato una bottiglia di birra per poi tuffarsi in mezzo alla folla, con la gonnellina che svolazzava. Motivo di tanta euforia la vittoria della squadra di football dell'Università del Mississipi sui rivali dell'Alabama. Come una vera hooligan, la popstar si è scatenata... per la gioia di chi era seduto al bancone.