Katy Perry, capricci da diva in tour

11:30 - La nuova diva della musica pop sembra essere Katy Perry. Il giornale inglese Daily Star ha rivelato la lista dei desideri della cantante per il Prismatic Tour. Ad ogni tappa deve esserci uno sbucciatore personale di frutta fresca, non sono permessi autografi e nessuno deve parlarle prima del concerto perché "molto concentrata e nervosa".

"E' pazzesco - rivela una fonte - lei sembra così alla mano quando appare in televisione e non ci aspettavamo sinceramente così tante richieste da diva". Ma non è tutto. In camerino Katy vuole anche un cesto di mele, sedano, piselli, uva e ananas ma esige anche tre bottiglie di Pinot Grigio ben ghiacciate. Il camerino è personalmente curato da un interior design con lampade francesi su misura, un tappeto color crema e una sedia da regista con il suo nome stampato.