Katy Perry, curve da capogiro per una copertina "mondiale"

13:33 - Katy Perry si è fatta letteralmente in quattro per i suoi fan. La cantante è stata infatti scelta da "Cosmopolitan" come cover-girl del primo numero mondiale della rivista: in versione vamp per il mercato inglese, ricoperta di paillettes per gli australiani, "infuocata" per i tedeschi e in stile manga per l'edizione di Singapore. Per vederla dal vivo bisognerà invece aspettare il 21 febbraio, per l'unica data italiana del tour.

Il "Prismatic World Tour" si fermerà in 18 paesi e i fan italiani potranno vederla solo sul palco del Mediolanum Forum di Milano. La prima parte del tour mondiale è cominciata il 7 maggio da Belfast, in Irlanda del Nord, e la Perry tornerà ad esibirsi in Europa solo nel 2015.



Il tour prende il nome da "Prism", il terzo lavoro discografico di Katy Perry. L'album ha debuttato al vertice della classifica di iTunes in ben 97 paesi, registrando anche il miglior dato di vendita della sua carriera.