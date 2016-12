Madonna e Katy Perry, coppia lesbo-fetish erotica e trasgressiva

09:55 - Madonna e Katy Perry hanno dato vita ai sogni proibiti dei loro fan, confezionando un servizio fotografico in salsa lesbo-sadomaso per la rivista "V Magazine". Fasciate in tutine di lattice e costrette in stivali mozzafiato, le due dive del pop si sono lasciate immortalare dal guru della fotografia Steven Klein mentre giocano a fare le dominatrici. E i ben informati parlano di un possibile duetto in vista...

Bondage e corde hanno però comportato un po' di sofferenze. La dominatrice Perry sulle pagine di "V Magazine" ha infatti confessato che "la parte superiore del corpo e il sedere erano provati per tutte quelle flessioni". Soddisfatta del dolore invece la schiava Madonna che ha ammesso "il collo mi faceva male in quel fantastico momento in cui ti ho succhiato il tacco".

"Le persone si aspettano che due dive insieme possano creare un'atmosfera strana o competitiva - ha continuato l'ex Material Girl - Invece è stato facile e divertente".



Gli scatti sembrano confermare i rumors di una possibile collaborazione artistica tra le due, che dovrebbero fare uscire un duetto entro la fine del 2014. A dare la prima conferma la radio francese NRJ, che su Twitter ha annunciato: "La superstar Madonna in duo con Katy Perry nel suo prossimo album!".