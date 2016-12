Katy Perry camaleontica in tour: dalla sexy Cleopatra a gattina

08:45 - Katy Perry ha usato gli effetti speciali per stupire i fan alla partenza del The Prismatic World Tour partito da Belfast, in Irlanda. Tanti cambi d'abito per indossare via via una maschera diversa da sexy Cleopatra a gattina, ma anche un po' gattina, un po' fluo, un po' sirenetta e principessa. Un'artista camaleontica e sorprendente.

La cantante ha aperto lo spettacolo con il primo singolo "Roar", seguito da "Part of Me" e "Wide Awake". Non sono mancate le hit storiche come "I Kissed a Girl", "Firework" e "California Gurls". Poi l'artista ha commentato con entusiasmo la performance e il calore del pubblico sui social con poche parole: "Ho la sensazione che la luce abbia colpito tutti". Naturalmente alcuni critici hanno storto il naso sostendendo che Katy Perry per essere così camaleontica si sia ispirata a Lady Gaga e ai suoi abiti eccentrici.