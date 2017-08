Kate Hudson ci dà un taglio e si rasa... addio alla lunga chioma bionda

Kate Hudson ha detto addio alla sua lunga chioma bionda e ha rasato i capelli a zero, per debuttare sul set di un nuovo film, "Sister", che porta la firma alla regia dell'eccentrica cantante Sia. L'attrice non ha ancora diffuso scatti ufficiali del suo nuovo look, ma sul profilo Instagram della regista è comparsa da poche ore una foto che ritrae Kate seduta su una sedia, presumibilmente in una scena della pellicola....

Si suppone che la star, 38 anni, abbia attuato la drastica trasformazione già qualche settimana fa. Da giorni infatti sul suo profilo Instagram compaiono scatti in cui ha il capo sempre in qualche modo coperto, o dal taglio della foto stessa o da qualche copricapo e parrucca, proprio per tenere nascosto fino all'ultimo il suo nuovo look.



Non si sa nulla al momento nemmeno del film, che potrebbe essere un corto musicale del quale dovrebbe far parte anche l'ormai immancabile Maddie Ziegler, la 14enne che balla da qualche anno in ogni video di Sia e con la quale la Hudson ha di recente postato uno scatto.



Intanto la rivista di gossip "Star" ha diffuso un rumor, che, se confermato, sarebbe davvero una vera e propria bomba: l'attrice sarebbe incinta del suo terzo figlio e al quarto mese di gravidanza. Il padre? Sempre secondo la fonte Brad Pitt, con cui la Hudson si sarebbe frequentata negli ultimi mesi, avrebbe chiesto un test del Dna...