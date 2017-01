Kate Hudson, nuda davanti alla finestra... fa impazzire il web

Minimo sforzo, massima resa. Si, perché Kate Hudson senza neanche spogliarsi ha fatto impazzire il web con oltre 70mila like in meno di ventiquattro ore. Come? Semplicemente postando una foto che la ritrae completamente nuda di spalle nel giorno della settimana in cui si condividono vecchi scatti, noto come "throwback thursday".

Nuda, di spalle davanti alla tenda di casa con un braccio sollevato e uno appoggiato sul fianco, la bellissima attrice trentasettenne mette a nudo le curve delle sue natiche con un gioco d'ombre che rende lo scatto del fotografo Darren Ankenman ancora più intrigante.

Non è la prima volta che la Hudson omaggia i suoi fan con immagini simili e anche se l'ultima postata non è recente, resta comunque un inedito sul suo profilo Instagram. Con oltre 70mila like in un giorno e una cascata di complimenti ha ottenuto un bel record di approvazioni.

Figlia dell'attrice Goldie Hawn e madre di due bambini, Kate è una patita di fitness e sport tanto che solo pochi mesi fa ha pubblicato il libro "Pretty Happy: Healthy ways to love your body" nel quale suggerisce consigli su come prendersi cura del proprio corpo. Se i risultati sono questi... varrebbe proprio la pena acquistarlo.