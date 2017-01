Kate Hudson, il fratello ironizza sulla presunta relazione dell'attrice con Brad Pitt

Eh no, il fratellone di Kate proprio non riesce a tacere sulla possibile frequentazione tra la Hudson e Brad Pitt e sul social cinguetta divertito raccontando incredibili, quanti inverosimili convivenze con il divo americano che secondo Star Magazine sarebbe pronto a trasferirsi in casa Hudson.



"Sì, è stato un inferno! È disordinato come una s**t, beve fuori da quel f**king cartone e lascia la porta aperta mostrando la sua discarica!! E tutto questo a casa MIA!!! Mi chiama "fratello" e mette zizzania tra me e Wyatt, il mio vero fratello, che ora non mi parla più. Insiste con i miei figli perché lo chiamino "zio B" e ha perso la mia piccola bambina sul molo di Santa Monica, lasciandola lì per due giorni... Grazie a Dio c'è stato l'allarme di Amber... Mia mamma ha iniziato ha flirtare con lui e ora lei indossa queste leggere sottovesti che usa per dormire tutto il giorno, aggirandosi per casa e Pa continua a dire "Va bene, va bene, è Brad Pitt". Ma qui non va per niente bene. È ora di far uscire l'uomo... Io ho bisogno di tornare alla mia vita di prima. Fumerò e poi lo caccerò... Ah, e grazie: abbiamo trovato il vostro braccialetto medico, così veniamo a prendere anche voi... Ok...".



Al momento sembra che la smentita, seppur in toni scherzosi, arrivi da Oliver, ma siamo a Hollywood e tutto può succedere...