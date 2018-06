Kanye West centra l'ottava vetta e raddoppia: album in coppia con Kid Cudi

12 giugno 2018 17:06 Kanye West centra lʼottava vetta e raddoppia: album in coppia con Kid Cudi Lʼalbum "Ye" è andato al primo posto in classifica negli Usa e Kanye pubblica "Kids See Ghosts" con il rapper di Cleveland

Kanye West è instancabile. A una sola settimana dalla pubblicazione di "ye", l'ottavo lavoro di studio, con il quale ha centrato l'ottavo primo posto nella Billboard Top200 degli Stati Uniti, il rapper di Chicago esce con un nuobvo lavoro: è "Kids See Ghosts", realizzato in coppia con Kid Cudi. L'artwork di copertina è realizzato da Takashi Murakami, con cui West ha già collaborato in passato.

"Kids See Ghosts" non è solo il titolo dell'album ma anche il monicker che il duo si è scelto. West e Cudi si conoscono dal 2008, quando Kanye scritturò per la sua etichetta il giovane rapper-cantante, per poi farlo esordire su "The Blueprint 3" di Jay-Z. Una collaborazione poi proseguita negli anni, con la partecipazione a "808 & Heartbreak" di Kanye e la produzione di quest'ultimo per il debutto di Kid Cudi con "Man On The Moon: The End Of Day".