Kanye West pubblica "Ye": "Odio essere bi-polare. E' fantastico"

Alla fine è arrivato. Dopo le polemiche Kanye West ha pubblicato " Ye ", il suo nuovo lavoro. Sette tracce per poco più di mezz'ora, con alcuni featuring di peso come quelli di John Legend, Micky Minaj e Willow Smith . Sulla copertina dell'album, scattata con un iPhone come rivelato da Kim Kardashian in un tweet, su un panorama di monti innevati campeggia la scritta: "Io odio essere - bi-polare - E' fantastico".

Un album che dal punto di vista sonoro si inserisce nel solco minimalista tracciato dal precedente "The Life Of Pablo" con qualche accento pop più riconducibile a "808 & Heartbreak". Da quello lirico conferma un Kanye provocatorio, a partire dai versi con cui si apre il lavoro: ""I pensieri più belli sono sempre dietro quelli più oscuri / Oggi ho pensato seriamente di ucciderti / L'ho immaginato / Un omicidio premeditato / E penso anche di uccidermi e io mi amo più di quanto amo te, così...". E poi riferimenti alla schiavitù (c'erano state molte polemiche per una sua dichiarazione in cui l'aveva definita "una scelta"), alla pornostar Stormy Daniels e anche al boss della def Jam, Russel Simmons, accusato di stupro.



L'album, al momento disponibile solo in versione digitale in streaming, è stato svelato ufficialmente giovedì in un listening-party che si è tenuto Wyoming, ed è stato trasmesso in streaming. Tra l'altro la Kardashian ha rivelato che la foto di copertina è stata scatta da Kanye mentre si stavano recando all'evento.



Se qualcuno si stupisse della breve durata del disco, va ricordato che altre due tracce ("Ye vs. The People" e "Lift Yourself") sono state pubblicate nelle scorse settimane senza essere poi inserite in "Ye". E inoltre questo si inserisce nel quadro di una serie di pubblicazioni che vedono la produzione di Kanye. E' già uscito, venerdì scorso, "Daytona" di Pusha-T (pubblicato lo scorso venerdì) e nel prossimo futuro dovrebbero arrivare un album di Nas, uno di Teyana Taylor e uno del suo progetto con Kid Cudi, Kids See Ghost.