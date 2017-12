Molestie, si dimette il produttore discografico Russell Simmons

Russell Simmons , noto produttore discografico e imprenditore statunitense, ha deciso di dimettersi da tutte le sue società in seguito a una accusa di aggressione sessuale . A puntare il dito contro di lui l'attrice e sceneggiatrice Jenny Lumet : in un articolo su "Hollywood Reporter" ha raccontato che la costrinse a fare sesso con lui nel 1991 . Simmons, pur sostenendo che il ricordo della donna "è molto diverso dal suo", si è scusato.

Fondatore insieme a Rick Rubin della storica etichetta discografica hip hop Def Jam e Ceo della Rush Communications (nonché fratello maggiore del rapper Run dei Run-DMC), ha diffuso una nota annunciando le sue dimissioni per fare spazio a un "nuova generazione di dirigenti che faranno progredire la cultura e la consapevolezza" in questo campo.



Il produttore musicale finora è stato molto impegnato socialmente e in iniziative benefiche. Ha realizzato anche un progetto per la lotta all'antisemitismo, coinvolgendo personaggi famosi come Beyoncé e Leonardo DiCaprio.