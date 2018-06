Kim Kardashian, la più potente "influencer" del mondo, Naomi Campbell "fashion icon"

A Kim Kardashian l’"Influencer Award", a Naomi Campbell il riconoscimento come "Fashion Icon" e poi l'"International Award" a Donatella Versace ... Durante i Cfda Awards, gli Oscar della Moda americani, che si sono tenuti l'altra sera al Brooklyn Museum di New York, il Council of Fashion Designers of America ha premiato i mostri sacri della moda e in passerella c'erano tutte le più belle... del mondo.

Il comitato dei designer americani ha assegnato quindi quest'anno, per la prima volta, l’"Influencer Award", in partnership con Swarovski: Kim Kardashian la vincitrice. "Kim è la più potente e importante influencer al mondo", ha dichiarato Tommy Hilfiger. E del resto con i suoi 111 milioni di follower su Instagram, 30 mln su Facebook, 60 su Twitter, 1,1 mln di iscritti al proprio canale YouTube la moglie di Kanye West e socialite era la candidata numero uno.

Lacrime di commozione sul palco invece per Naomi Campbell premiata come "Fashion Icon". La pantera nera e regina della passerella si conferma top model ineguagliabile.

Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Donatella Versace, premiata con l’"Internation Award" e a Raf Simons per Calvin Klein, che ha ricevuto il "Womenswear Design Award".



Tantissime le bellezze in passerella da Cate Blanchett a Amber Heard e Whoopi Goldberg e poi le modelle Gigi Hadid, Kendall Jenner, Ashley Graham, Rosie Huntington-Whiteley, Lily Aldridge, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Kaia Gerber, Chanel Iman, Imaam Hammam, Stella Maxwell, Karlie Kloss.