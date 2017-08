Justin Bieber di nuovo nei guai, investe un fotoreporter

Non c'è pace per Justin Bieber. Il cantante, già sotto i riflettori, prima per aver ricevuto il divieto di cantare in Cina e poi per aver annullato le ultime 14 date del suo tour mondiale per ragioni ancora da definire, ha investito con il suo enorme suv un fotografo all'uscita di una chiesa, dove era andato ad assistere ad un sermone.

Davanti alla chiesa molti i giornalisti e i fotografi appostati, considerando che proprio la crisi religiosa del cantante è stata indicata come una delle ipotesi più accreditate per lo stop al tour mondiale voluto da Bieber. Una volta salito in auto, Justin non avrebbe visto uno dei fotoreporter, che lo stava inseguendo e nel partire una ruota lo avrebbe urtato e fatto cadere.



Resosi conto dell'accaduto il cantante è subito sceso dall'auto per soccorrere il malcapitato e per aspettare accanto a lui, tenendogli persino la mano, l'arrivo dell'ambulanza e degli agenti di polizia. Portato in ospedale al fotografo sono state diagnosticate lesioni alle gambe, ma nulla di grave. Bieber, che si è dimostrato subito disponibile a spiegare le dinamiche dell'incidente sarebbe stato subito "scagionato" e portato a casa da un amico alla guida del suo suv.