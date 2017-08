Justin Bieber annulla le ultime 14 date del tour per "circostanze impreviste"

Stop al tour mondiale "Purpose" per Justin Bieber . Il cantante ha annullato le ultime 14 date nel nord America e in Asia, fino al 10 ottobre, stando a quanto riportato dal suo portavoce, a causa di "circostanze impreviste". Nel comunicato diffuso lunedì su Facebook non vengono forniti però altri dettagli utili a capire quali siano le reali ragioni della cancellazione e viene garantito il rimborso di tutti i biglietti già acquistati.

"Justin Bieber ama i suoi fan e odia contrariarli, ma dopo un'attenta considerazione ha deciso che non si esibirà nelle prossime date...", così recita la nota. Cancellati, oltre a quelli in Texas, Colorado e California, i concerti di Hong Kong, Giappone e Filippine. Bieber ha cominciato il tour nel marzo del 2016 e fino ad oggi ha presenziato a ben 150 concerti in sei continenti. "Justin ringrazia tutti per l’incredibile esperienza vissuta negli ultimi 18 mesi...", continua il comunicato. La cancellazione del tour arriva a pochi giorni dal divieto cinese ad esibirsi a Pechino, dove è stato dichiarato "non benvenuto per cattivo comportamento": il 23enne cantante canadese vincitore del Grammy, sarebbe troppo "sopra le righe".