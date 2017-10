Jon and Roy, di corsa alle radici del folk dove il semplice è bello

Codice di accesso: semplicità. E' questa la chiave del mondo dei Jon and Roy . Il duo canadese che dà il nome al progetto, a cui si aggiunge il bassista Louis Sadava, è tornato in studio per il settimo album "The Road Ahead is Golden". Un disco "on the road", il cui ideale apripista è il singolo " Runner ", in perfetto connubio concettuale. Tgcom24 vi offre l' anteprima del video del singolo.

La semplicità della band originaria della provincia di British Columbia non è il rifugio di menti poco fertili, semmai è il suo esatto opposto, modo in cui Jon Middleton e Roy Vizer esaltano la materia prima racchiusa in "Runner": un'idea. Questo in fondo è il vecchio mantra del folk: la schiettezza produttiva al servizio di grandi idee, e la sapienza di esaltarne il sapore senza complicarlo con inutili spezie e condimenti. Ma con Jon and Roy anche il sapore antico (il folk) viene ricreato con attrezzi elettrici e non esclusivamente acustici.



Nel video la corsa del protagonista con la canzone "Runner" in cuffia, mentre la band (in tuta) suona in maniera statica su un furgone a passo d'uomo. Insomma, da un lato si corre e dall'altro si sta fermi o poco più. Un sorso di ironia che ben si sposa con la ricetta genuina e antica del folk-rock firmato Jon and Roy.