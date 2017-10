Sananda Maitreya, il ritorno con un concept album: "Nuoto controcorrente, è la mia natura"

Il musicista americano, 55 anni, da 15 vive a Milano, ha una moglie italiana e due figli nati qui. Ha scelto l'Italia, "per vivere qui il sogno americano, dato che è impossibile viverlo negli Stati Uniti": Sulla copertina del disco è raffigurato Prometeo, che ruba il fuoco agli Dei per darlo agli uomini e finisce esiliato dal Monte Olimpo. Lui spiega: “Prometeo era un ribelle. Dicono che era un angelo caduto dal cielo, io dico che lo hanno spinto. Mi sento parte della tradizione di artisti che prendono la torcia per guidare la gente, illuminandone il cammino. La vita di un artista è molto pericolosa. Si lotta per non perdere di vista il proprio obiettivo. Prometeo ha rubato il fuoco e gli Dei lo hanno punito. Ogni artista è punito per il fuoco che ruba”.



Nel 2017 cade il trentesimo anniversario del disco di debutto, il celebre “Introducing the hardline according to Terence Trent D’Arby”. "Per me ora conta essere un artista e non una star. Se tutti vanno da una parte, io mi trovo in modo naturale da quella opposta. Tutti oggi seguono il ritmo, per me conta l’idea", dice. Il prossimo anno sarà probabilmente in tour per portare dal vivo nuovi e vecchi brani. A proposito della prima parte della sua carriera ammette: "Non mi sono mai pentito di aver abbandonato Terence Trent D'Arby perché quella non era più una vita che mi apparteneva. Non so se il successo può uccidere, ma il controllo che le persone che ti stanno attorno potrebbero voler esercitare per governare il tuo successo, forse si".