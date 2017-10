15 ottobre 2017 15:09 Il ritorno di P!nk è un trauma bellissimo fatto di ritmo e soul Eʼ uscito il nuovo album della cantante americana, che nel brano "Revenge" duetta con Eminem

Si intitola "Beautiful Trauma" l'album che segna il ritorno di P!nk a ben cinque anni dal precedente "The Truth About Love". Un disco energico e vario, che alterna brani da dancefloor a intense ballate dal sapore soul. Trascinato dal singolo "What About Us?", l'album vede anche il featuring di Eminem nel brano "Revenge".

"Beautiful Trauma" è una album solido e ben realizzato, che presenta le caratteristiche della P!nk più classica, a partire dalla title track che apre il lavoro, per poi espandersi anche su territori più maturi. Tra il pop rock di "Beautiful Trauma" e le atmosfere fumose di "You Get MyLove", che invece l'album lo chiude, c'è la differenza che passa tra il giorno e la notte. La seconda è una ballata pianistica che trasporta su territori jazzy la voce di P!nk, che mostra qui tutta la sua straordinaria estensione e capacità interpretativa.



In mezzo a questi due estremi si trova un caleidoscopio di colori, del quale il singolo "What About Us", che ha subito invaso le classifiche di vendita e di streaming, è ben poco rappresentativo. "I Am Here" ha un ritornello corale dalle reminescenze country pop, "Better Life" strizza l'occhio all'R'n'B, "Barbies", insieme a "But We Lost It", è uno dei momenti più riflessivi e amari. In tutto questo c'è il curioso mid tempo sincopato di "Revenge", il brano a cui presta le proprie rime Eminem, che innesta il proprio rap in maniera gioiosa adeguandosi all'andamento sinuoso della canzone.