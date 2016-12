John Lennon, venduta all'asta per 2,4 milioni di dollari la sua chitarra

La chitarra che John Lennon usò per comporre e registrare "Love Me Do", "I Want To Hold Your Hand" e altri successi è stata venduta all'asta in California per 2,4 milioni di dollari (circa 2,23 milioni di euro). La casa d'aste, la Julien's Auctions, ha reso noto che la chitarra - una Gibson J-160E - e' stata aggiudicata sabato a un acquirente anonimo.