John Lennon, l'uomo che rivoluzionò la musica pop avrebbe 75 anni

Uno dei personaggi chiave del XX secolo. Per la sua abilità di compositore certo, con una lunga serie di canzoni diventate immortali, ma anche per le sue prese di posizione forti in tema di politica, con l'appoggio a personaggi radicali, e pacifismo, con i bed-in insieme a Yoko Ono. Al punto che il governo americano e l'FBI impostarono una pesante campagna atta discreditarlo e inizialmente gli negarono persino il permesso di soggiorno.



Venne ucciso nel 1980 poco dopo l'uscita di "Double Fantasy", il disco che ne segnava il ritorno ad altissimi livelli dopo cinque anni di silenzio e che conteneva brani diventati classici come "Woman" e "(Just Like) Starting Over". Nel 1990 una celebre (e famigerata) biografia scritta da Albert Goldman gettò parecchie ombre sulla figura di Lennon, descritto come lunatico, irascibile e persino responsabile della morte di Stuart Sutcliffe, primo bassista dei Beatles. Un libro che fece scalpore ma non riuscì a intaccare la figura di Lennon.



Figura che (a parte l'immensa storia dei Beatles) rimarrà per sempre legata alla canzone simbolo per eccellenza, "Imagine". Una melodia semplice con un testo utopistico che parla di un mondo tanto perfetto quanto possibile solo da immaginare, pubblicata nel 1971 nell'album omonimo e arrivata fino a noi attraverso anche una miriade di cover.