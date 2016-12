Il killer di John Lennon si pente: "Mi dispiace essere stato un tale idiota"

16:48 - Il killer di John Lennon si pente delle sue azioni. Mark David Chapman, 59 anni, ha detto di essere stato un idiota quando l'8 dicembre del 1980 ha freddato l'ex Beatle a New York davanti all'ingresso del Dakota Building, il palazzo dove abitava con Yoko Ono, di fronte a Central Park. Chapman si trova in una prigione dello stato di New York dove sta scontando una condanna all'ergastolo e ha cercato più volte di ottenere la libertà condizionata.

"All'epoca non pensavo ad altri che a me" - Davanti alla commissione che doveva decidere in merito alla libertà condizionata e che per l'ottava volta ha respinto l'istanza, l'uomo ha sottolineato di aver riscoperto la fede religiosa in carcere e di essersi reso conto che si può scegliere tra Cristo e il crimine.



Nella trascrizione rilasciata dalla commissione si legge: "All'epoca non pensavo ad altri che a me. Mi dispiace di aver causato tanto dolore. Mi dispiace per essere stato un tale idiota e aver scelto la gloria sbagliata".



Tuttavia, la libertà condizionata gli è stata nuovamente negata, perché c'é ragione di credere che Chapman possa essere recidivo e quindi violare di nuovo la legge. L'uomo potrà ripresentare istanza nel 2016.