John Lennon, all'asta gli scatti inediti della sua ultima intervista

La casa d'aste di Los Angeles Nate D. Sanders , il 24 settembre metterà all'asta alcuni materiali imperdibili per i fan dei Beatles . Tra questi ci sono tre minuti e mezzo di filmato della performance del gruppo all'ABC Theatre di Blackpool. Ma soprattutto le foto, fino a oggi inedite, scattate a John Lennon nel corso della sua ultima intervista, concessa due giorni prima di essere ucciso da Mark Chapma n. Per le foto la base d'asta è di 14mila dollari.

Le foto riprendono John e Yoko, il 6 dicembre del 1980, all'Hit Factory, un leggendario studio di registrazione di New York. Lennon venne intervistato dal Dj della Bbc Andy Peebles. Le foto furono scattate da Paul Williams ma sono rimaste inedite fino a oggi. Sono nove foto con Lennon insieme a Yoko e una di Yoko da sola, oltre a 23 immagini che riprendono Peebles con persone sconosciute.



In ogni caso queste non furono le ultime foto realizzate da John Lennon. Infatti il giorno stesso della morte realizzò un celebre servizio fotografico con Annie Leibowitz.