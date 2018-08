Jennifer Aniston: "Non sono triste e non ho il cuore spezzato"

Sono passati cinque mesi da quando Jennifer Aniston ha rotto definitivamente con il marito Justin Theroux . Da allora si sono rincorse voci di un presunto ritorno di fiamma con Brad Pitt e mille altri rumors. Bene, a mettere a tacere tutti ci pensa direttamente lei, che rompe finalmente il silenzio e in una intervista al magazine " InStyle " che le dedica la cover spiega: "Non ho il cuore infranto e non sono fatta per essere madre".

"Le persone si fanno idee sbagliate su di me - spiega - 'Jen non riesce a tenersi un uomo; Jen rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera; Jen è triste e affranta'... Primo, con tutto il dovuto rispetto, non ho il cuore spezzato. E in secondo luogo, queste sono ipotesi sconsiderate".

La Aniston è più bella che mai a 49 anni e posa in versione sexy mostrando le gambe. "Nessuno considera quanto la situazione fosse delicata per me e il mio partner - prosegue - Le persone non sanno cosa ho passato da un punto di vista medico o emotivo. C'è una pressione sulle donne a essere madri, e se non lo sono, allora sono considerate merci danneggiate. Forse il mio scopo su questo pianeta non è quello di procreare. Forse ho altre cose che dovrei fare".