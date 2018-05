Brad Pitt e Jennifer Aniston, ritorno di fiamma secondo i media Usa

Brad Pitt e Jennifer Aniston si dicevano addio nel 2005. Dopo la fine dei loro matrimoni con Angelina Jolie e Justin Theroux sarebbero tornati a frequentarsi, secondo quanto riportato da alcuni media scandalistici americani. Il magazine "In Touch" dice che "il loro rapporto si è fatto sempre più stretto negli ultimi due anni". E non è finita. Asserisce anche che i due avrebbero l’idea di cementare il loro rapporto dando alla luce un bambino. "Finalmente Jennifer potrebbe realizzare il suo desiderio più grande", avrebbe confidato un’amica.

Il matrimonio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston è durato dal 2000 al 2000 e il loro rapporto si è incrinato a causa di alcune incomprensioni. Poi l'entrata in scena di Angelina Jolie ha fatto innamorare il bello di Hollywood facendo dire addio alla fidanzatina d'America. Il riavvicinamento tra Brad e Jennifer sarebbe la degna conclusione di una commedia romantica.



Intanto se Justin Theroux si è astenuto fino a questo momento da qualsiasi commento, sembra che Angelina sia addirittura molto arrabbiata, parola sempre dei tabloid scandalistici: secondo quanto dichiarato da una fonte a "In Touch Weekly" per l'attrice e regista questo sarebbe "l'ultimo schiaffo sulla faccia".