Jarabe de Palo, il cantante Pau Donés: "Ho un tumore al colon, mi opero"

"Il cancro è un fantasma che appare senza preavviso. Con il cancro la frase 'prevenire è meglio che curare' assume significato", dice Pau Donés nel video, intitolato "Mal di pancia", con il quale ha annunciato la sua malattia al mondo e in cui lo si vede degente nell'ospedale Vall d'Hebron di Barcellona, dove è stato operato. "Nel mio caso per fortuna siamo arrivati in tempo. Hanno tolto il male e il medico mi ha detto che devo riposare", afferma, invitando tutti a non sottrarsi ai controlli di routine.



Nel video, dove compaiono amici e staff ospedaliero, Donés non ha rinunciato a un po' di ironia, scegliendo la hit del suo gruppo Depende (uscita anche in versione italiana nel 2000 con testo adattato da Jovanotti) come colonna sonora e chiudendo la clip con un'infermiera che lo prende per l'orecchio per riportarlo in stanza.



"In 20 giorni siamo passati da un piccolo mal di pancia all'operazione al colon", ha scritto su Instagram il 48enne cantante degli Jarabe de Palo, che poi ha ringraziato con una serie di foto quanti gli hanno mandato messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.



L'improvvisa malattia di Pau Donés ha costretto gli Jarabe de Palo ad annullare i 30 concerti in programma in Spagna e Stati Uniti, un tour che avrebbe dovuto toccare città come Melilla, Lima, Città del Messico, New York, Washington e Miami.